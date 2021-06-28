Метшин призвал предприятия позаботиться о подчиненных в жару

Мэр Казани Ильсур Метшин во время аппаратного совещания в понедельник призвал руководителей предприятий Татарстана позаботиться о здоровье подчиненных в жаркую погоду и при необходимости изменить график работы.



«Пожалуйста, обратите на это внимание, на условия работы коллектива. Это и кондиционирование, и, может быть, где-то график работы изменить. И, безусловно, у людей должно быть достаточное количество питьевой воды», — сказал он.

Он подчеркнул, что жара влияет на здоровье негативно и может привести к образованию новых болезней или же к их обострению.

На большей части территории России сохранится аномально жаркая погода. В начале июля на территории Поволжья температура будет выше нормы на восемь градусов.

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев (архив)

По данным на 27 июня, Татарстан оказался одним из самых жарких регионов в Европе среди представителей России. В населенных пунктах Татарстана столбики термометров не опускаются ниже 40 градусов. В топ также попали населенные пункты Калмыкии, Саратовской и Оренбургской областей.

С 28 по 1 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с продолжающейся аномально жаркой погодой. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы, максимальные температуры воздуха днем ожидаются от +30 до +36 градусов.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что такого жаркого июня в РТ не было 40 лет. По его словам, такие температуры будут наблюдаться в республике до конца месяца.

Маргарита Головатенко