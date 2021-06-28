Татарстан попал в топ самых жарких точек в Европе этим летом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По данным сайта Eldorado Weather на 27 июня, Татарстан оказался одним из самых жарких регионов в Европе среди представителей России, сообщает Ассоциация туроператоров.

В населенных пунктах Татарстана столбики термометров не опускаются ниже 40 градусов. В топ также попали населенные пункты Калмыкии, Саратовской и Оренбургской областей.

На следующей неделе с 28 по 1 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с продолжающейся аномально жаркой погодой



Фото: kzn.ru

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что такого жаркого июня в РТ не было 40 лет. По его словам, такие температуры будут наблюдаться в республике до конца месяца.

Маргарита Головатенко