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В начале июля на территории Поволжья сохранится аномальная жара

09:22, 28.06.2021
В начале июля на территории Поволжья сохранится аномальная жара
Фото: realnoevremya.ru

На большей части территории России сохранится аномально жаркая погода. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в начале июля на территории Поволжья температура будет выше нормы на восемь градусов.

Напомним, с 28 по 1 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с продолжающейся аномально жаркой погодой. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы, максимальные температуры воздуха днем ожидаются от +30 до +36 градусов.

Фото: realnoevremya.ru
Общество Татарстан
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