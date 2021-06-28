В начале июля на территории Поволжья сохранится аномальная жара

На большей части территории России сохранится аномально жаркая погода. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По его словам, в начале июля на территории Поволжья температура будет выше нормы на восемь градусов.

Напомним, с 28 по 1 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с продолжающейся аномально жаркой погодой. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы, максимальные температуры воздуха днем ожидаются от +30 до +36 градусов.