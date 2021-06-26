Профессор КФУ рассказал, что есть предпосылки к менее жаркому июлю

Фото: Максим Платонов

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что такого жаркого июня в РТ не было 40 лет.

«Экстремальная жара продлится до конца июня. Будет ли июль менее жарким, пока сказать трудно, но предпосылки к этому есть», — приводит слова Переведенцева пресс-служба КФУ.

фото: Максим Платонов

Среднесуточная температура воздуха в этом месяце выше нормы примерно на 8—9 градусов, также сказал он. Кроме того, в июне выпало мало осадков: всего 20 миллиметров, а должно было 63 мм. По словам профессора, в республике сейчас засуха. Также он рассказал, что жаркая погода может привести к ураганам, смерчам, сильным ливням, грозам и граду.

С 21 часа 26 июня до 21 часа 27 июня на территории Татарстана местами ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.



Алексей Нечаев