В Татарстане на следующей неделе сохранится аномальная жара

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На следующей неделе с 28 по 1 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с продолжающейся аномальной жаркой погодой, сообщает МЧС по РТ.



Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы, максимальные температуры воздуха днем ожидаются в районе +30..+36 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что такого жаркого июня в РТ не было 40 лет. По его словам, такие температуры будут наблюдаться в республике до конца месяца.

Маргарита Головатенко