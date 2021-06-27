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В Татарстане на следующей неделе сохранится аномальная жара

11:57, 27.06.2021
В Татарстане на следующей неделе сохранится аномальная жара
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На следующей неделе с 28 по 1 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с продолжающейся аномальной жаркой погодой, сообщает МЧС по РТ.

Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы, максимальные температуры воздуха днем ожидаются в районе +30..+36 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что такого жаркого июня в РТ не было 40 лет. По его словам, такие температуры будут наблюдаться в республике до конца месяца.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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