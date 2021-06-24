Попова рассказала о выработке антител после «Спутника Лайт»

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, через сколько дней происходит выработка антител после вакцинации российским препаратом от COVID-19 «Спутник Лайт».

«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая — нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Также Попова уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен — необходимо бережно относиться к своему здоровью в этот период.

До 30 сентября в регионы отправят не меньше 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт». Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Алексей Нечаев