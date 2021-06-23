До 30 сентября в регионы отправят не меньше 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт»

До 30 сентября в регионы отправят не меньше 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт». Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Росрезерв, Минздрав и Минфин до 25 июня должны внести в Правительство соответствующий проект распоряжения, говорится на сайте кабмина.

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» прокомментировали, что пока не обладают информацией о поставках «Спутник Лайт» в республику. В ведомстве пообещали сообщить как только она появится.

«Спутник Лайт» зарегистрировали в России в мае. Это четвертая отечественная вакцина от коронавируса. Эффективность препарата составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат намерены использовать для ревакцинации привитых от COVID-19 граждан.





Ольга Плешкова