Очистные сооружения в Пестречинском районе РТ будут очищать 12,5 тыс. куб.м вод ежегодно

Строительство биологических очистных сооружений в селе Кощаково Пестречинского района Татарстана выходит на финальную стадию — работы выполнены на 94%, сообщает Минэкологии РТ.



На новых очистных сооружениях будут очищаться 12,5 тыс. куб. м загрязненных сточных вод ежегодно. Работы проводятся по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Стоимость строительства — 120 млн руб., из которых 81 % выделяется из средств федерального бюджета.

Фото: eco.tatarstan.ru

На прошлой неделе сообщалось о выполнении работ на 93%.

Это вторые очистные сооружения, возводимые в Пестречинском районе по национальному проекту «Экология». На первом объекте в Пестрецах ведутся пусконаладочные работы.

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» в Татарстане построено и реконструировано 11 очистных сооружений в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Заинске, Тетюшах, в Агрызском районе, Алексеевском, Васильево, в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района, Юртово Мензелинского района и Пестрецах.

Напомним, в Татарстане в 2021 году на реализацию нацпроекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.

Маргарита Головатенко