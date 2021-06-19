В Пестречинском районе РТ завершается строительство очистных сооружений

В селе Кощаково Пестречинского района РТ закачивается строительство новых очистных сооружений по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». По последним данным, работы выполнены на 93%.

Строительство очистных сооружений началось в прошлом году. На сегодняшний день на объекте проведены строительно-монтажные работы, построены корпуса и здания.

Объем финансирования строительства объекта составил 119,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Это вторые очистные сооружения, возводимые в Пестречинском районе по национальному проекту «Экология». На первом объекте в Пестрецах ведутся пуско-наладочные работы.

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» в Татарстане построено и реконструировано 11 очистных сооружений в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Заинске, Тетюшах, а Агрызском районе, Алексеевском, Васильево, а пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района, а Юртово Мензелинского района и Пестрецах.

Напомним, ВвТатарстане в 2021 году на реализацию нацпроекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.

Татьяна Демина