В Татарстане в 2021 году на нацпроект «Экология» направят 1,7 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.

Так, в Казани и селе Кощаково Пестречинского района РТ в этом году на реке проведут масштабную реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений канализации, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

На региональный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в этом году в республике выделено 146,7 млн рублей. Он предусматривает рекультивацию нелегальных свалок в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске.

На регпроект «Сохранение лесов» выделено 178 млн рублей. На эти средства закупят специализированную технику и оборудование для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров. В 39 муниципальных районах проведут мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, а в Арском и Сабинском районах сформируют запас лесных семян.

Фото: realnoevremya.ru

На региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» выделено 22 млн рублей. В его рамках проведут расчистку правого притока реки Меши в селе Никольское Лаишевского района, реки Вятки в Мамадыше и пруда в селе Державино Лаишевского района.

Напомним, что в 2020 году Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана освоило 2,87 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология».



Татьяна Демина