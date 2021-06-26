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Минобороны проведет международный форум «Армия»

00:34, 26.06.2021
Минобороны проведет международный форум «Армия»
Фото: realnoevremya.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны России направило приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия» в 133 зарубежных военных ведомства.

«Приглашения отправлены в 133 оборонных ведомства, из них 74 ответили согласием», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что большое количество предприятий и организаций уже изъявили желание участвовать в работе форума.

Недавно Народно-освободительная армия Китая и Восточный военный округ (ВВО) начали переговоры о проведении совместных учений «Запад/Взаимодействие — 2021».

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбществоВласть
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