В Хабаровске начались переговоры о совместных военных учениях России и Китая
Народно-освободительная армия Китая и Восточный военный округ (ВВО) начали переговоры о проведении совместных учений «Запад/Взаимодействие — 2021" . Об этом сообщает «РИА Новости».
«В Хабаровске стартовали переговоры с представителями НОАК по организации участия подразделений ВВО в совместном оперативно-стратегическом учении «Запад/Взаимодействие — 2021", — сказано в сообщении.
Отмечается, что стороны должны согласовать до конца недели порядок прибытия российского воинского контингента в КНР, порядок материально-технического обеспечения и план учений.
Недавно учения по защите морских рубежей России в Арктике провел в Баренцевом море Северный флот. Более 20 боевых кораблей и подлодок участвовало в мероприятии.
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