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В Хабаровске начались переговоры о совместных военных учениях России и Китая

00:31, 23.06.2021
В Хабаровске начались переговоры о совместных военных учениях России и Китая
Фото: realnoevremya.ru

Народно-освободительная армия Китая и Восточный военный округ (ВВО) начали переговоры о проведении совместных учений «Запад/Взаимодействие — 2021" . Об этом сообщает «РИА Новости».

«В Хабаровске стартовали переговоры с представителями НОАК по организации участия подразделений ВВО в совместном оперативно-стратегическом учении «Запад/Взаимодействие — 2021", — сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны должны согласовать до конца недели порядок прибытия российского воинского контингента в КНР, порядок материально-технического обеспечения и план учений.

Недавно учения по защите морских рубежей России в Арктике провел в Баренцевом море Северный флот. Более 20 боевых кораблей и подлодок участвовало в мероприятии.

Алексей Нечаев
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