В Арском районе произошел массовый мор пчел

В Арском районе РТ произошел массовый мор пчел, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Тысячи семей пчел умерли за несколько дней — пасечники лишились меда и дохода. Они считают, что это произошло из-за химикатов, которыми обрабатывали местные поля. По мнению пасечников, предприятия использовали пестициды высокого класса опасности. Отмечается, что работы были проведены с предупреждениями в ночное время.

Пчеловоды заявили, что не могли спрятать пчел в жару, так как они гибнут в закрытом улье. Также они планируют обратиться в прокуратуру.

В начале июня на юге Башкирии пчеловоды фиксируют массовую гибель пчел. Об этом сообщается на странице региональной организации «Пчеловоды Башкирии».

Алексей Нечаев