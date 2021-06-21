Ученые рассказали, у кого формируется больше всего антител к коронавирусу

Фото: Максим Платонов

Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. В этом году большая часть сотрудников института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН была вакцинирована «Спутником V». Через несколько месяцев ученые проанализировали образцы своей крови.

Участников разделили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие.

фото: Максим Платонов

«У доноров, перенесших COVID-19, а затем вакцинированных «Спутником V», количество антител против коронавируса оказалось самым высоким. Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — объяснила младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.

На втором месте по количеству антител оказалась группа не болевших, но вакцинированных ученых.

В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител снизился после прививки до недостаточного. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Алексей Нечаев