В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей со сниженным уровнем антител

В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител снизился после прививки до недостаточного. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас начать ревакцинацию жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии. В принципе все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника», — передает слова Собянина «Коммерсантъ».

Рекомендации по срокам ревакцинации от коронавируса Минздрав пообещал подготовить уже на этой неделе.



В Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля.



Ольга Плешкова