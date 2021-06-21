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В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей со сниженным уровнем антител

10:52, 21.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей со сниженным уровнем антител
Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител снизился после прививки до недостаточного. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас начать ревакцинацию жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии. В принципе все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника», — передает слова Собянина «Коммерсантъ».

Рекомендации по срокам ревакцинации от коронавируса Минздрав пообещал подготовить уже на этой неделе.

В Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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