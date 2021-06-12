Лучший молодой игрок белорусской лиги Нассер Субхи близок к переходу в «Ак Барс»
Нападающий «Гомеля» Нассер Субхи в ближайшее время может стать игроком казанского «Ак Барса». Об этом накануне сообщил журналист белорусского хоккейного портала «БХ» Савелий Капуста.
По данным источника, хоккеист подпишет с казанцами двусторонний контракт и перейдет в клубную систему «Ак Барса».
Субхи известен тем, что в сезоне 2019/20 был признан лучшим молодым игроком чемпионата Белоруссии.
В прошедшем сезоне 19-летний нападающий провел 43 матча в регулярном первенстве Экстралиги, в которых отметился 10 (3+7) очками. В плей-офф Субхи сыграл в 16 матчах и отдал одну голевую передачу. При этом его команда по итогам сезона завоевала серебряные награды.
Напомним, ранее победитель чемпионата Белоруссии был исключен из числа участников Лиги чемпионов.СпортХоккей
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