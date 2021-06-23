В России выявили 17 594 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 17 594 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 660 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 368 513 человек, а выздоровевших — до 4 902 110 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 548 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 130 895 человек.

За последние сутки проведено 436 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 656 419 человек.

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Ольга Плешкова