В Зеленодольске пользователи соцсетей заметили пожар в «Полукамушках»

В группе «Зеленодольск Life» соцсети «ВКонтакте» выложили фото очередного горящего дома в районе «Полукамушки». Судя по фото, на месте уже работают пожарные.

Дым идет из дальнего деревянного дома, рядом стоят уже две пожарные машины.

Напомним, с 2019 года в Зеленодольске стали регулярно загораться дома комплекса «Полукамушки». На его защиту выходили татарстанские активисты и местные жители. Прокуратура Татарстана уже заявляла, что местные власти уделяют недостаточно внимания сохранению исторического района. Однако огонь то и дело вспыхивает в этих ветхих столетних домах.