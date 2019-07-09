Новости происшествий

01:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В зеленодольских «Полукамушках» снова произошел пожар

23:39, 09.07.2019
В зеленодольских «Полукамушках» снова произошел пожар
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 20:33 поступило сообщение о пожаре на втором этаже одного из выселенных домов в Красном переулке Зеленодольска в микрорайоне «Полукамушки».

На месте было установлено, что горит чердачное помещение, площадь возгорания — 200 кв. метров. В 21:42 было ликвидировано открытое горение, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, один из последних пожаров в «Полукамушках» произошел в середине июня. С начала этого года в расселенных домах Зеленодольска уже зарегистрировано более 30 пожаров.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров