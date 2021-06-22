В России за сутки выявили 16 715 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 16 715 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 350 919 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 117 человек, всего выздоровевших — 4 889 450 человек. За сутки коронавирус унес жизни 546 россиян, всего от инфекции скончались 130 347 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 17 378 случаях заболевания инфекцией.

Маргарита Головатенко