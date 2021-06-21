В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, выздоровел 8 361 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 334 204 человек, а выздоровевших — до 4 878 333 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 440 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 129 801 человек.

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Ольга Плешкова