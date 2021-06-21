Источник: за пьяную трагедию на квадроцикле под Казанью ответит владелица завода ЖБИ

Как стало известно «Реальному времени», гендиректор и учредитель Казанского завода железобетонных изделий Людмила Судакова стала фигуранткой уголовного дела о резонансном ДТП на квадроцикле. По версии следствия, именно она 19 июня в нетрезвом состоянии не справилась с управлением квадроцикла, вследствие чего погибла 11-летняя пассажирка.



Напомним, трагедия произошла в субботу вечером в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. 51-летняя женщина села за руль квадроцикла нетрезвой и повезла знакомую и двух ее детей на пристань, но по дороге въехала в сарай. В результате 11-летняя пассажирка скончалась, ее годовалая сестренка и мать получили ушибы. С ушибом была госпитализирована и сама водитель.

Накануне в Следкоме по РТ сообщили о намерении просить суд заключить под стражу фигурантку дела о пьяном ДТП. Пока ходатайства на ее арест в Верхнеуслонский суд не поступало.