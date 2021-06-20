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После пьяной аварии с квадроциклом в Татарстане возбудили уголовное дело

07:11, 20.06.2021
После пьяной аварии с квадроциклом в Татарстане возбудили уголовное дело
Фото: прокуратура РТ

После аварии с квадроциклом в Верхнеуслонском районе Татарстана, в которой погибла 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что в субботу в Верхнеуслонском районе Татарстана пьяная женщина на квадроцикле с тремя пассажирами не справилась с управлением и въехала в сарай. Погибла ее 11-летняя дочь, еще один ребенок получил травмы.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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