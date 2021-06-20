В Казани сняли на видео вспыхнувшую легковушку после столкновения с автобусом
На Мамадышском тракте в Казани сгорел автомобиль. Ролик с места происшествия опубликован в соцсети.
Автор ролика пишет, что автомобиль перед возгоранием врезался в автобус. По предварительной версии, водитель легковушки был нетрезв.
На месте происшествия образовалась пробка в сторону въезда в город. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина затора составляет почти 4 км.
За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей.
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