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В Казани сняли на видео вспыхнувшую легковушку после столкновения с автобусом

13:41, 20.06.2021
В Казани сняли на видео вспыхнувшую легковушку после столкновения с автобусом
Фото: кадр видео

На Мамадышском тракте в Казани сгорел автомобиль. Ролик с места происшествия опубликован в соцсети.

Автор ролика пишет, что автомобиль перед возгоранием врезался в автобус. По предварительной версии, водитель легковушки был нетрезв.

На месте происшествия образовалась пробка в сторону въезда в город. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина затора составляет почти 4 км.

За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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