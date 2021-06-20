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За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей

07:29, 20.06.2021
За субботу в Казани задержали 11 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казаньи

Вчера в Казани инспекторы ГИБДД задержали 11 пьяных водителей и семь водителей без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

За 19 июня произошло пять аварий с пострадавшими — четыре столкновения и падение пассажира в общественном транспорте. Еще 65 пять ДТП зарегистрировано с материальным ущербом.

Пресечено семь правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и одно нарушение в отношении велосипедиста.

Также в отдел полиции доставлены четыре человека по подозрению в совершении преступления.

В Татарстане после пьяной аварии с квадроциклом в Верхнеуслонском районе, в которой погибла 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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