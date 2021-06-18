Главное о коронавирусе на 18 июня: в Москве продлили ограничения, лекарство в виде жвачки

Пока в Татарстане нет планов об обязательной вакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 17 июня в республике зарегистрировано 21 998 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 476 человек, в том числе 110 за минувшие сутки. Умер за весь период 521 человек.

В Татарстане пока нет планов по проведению обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан. «Подобный вариант не рассматривается», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ. Жители Татарстана по-прежнему могут сделать прививку от коронавируса в добровольном порядке.

Казань вошла в тройку городов, где больше всего поддерживают введение COVID-паспортов. 21% жителей города поддерживают эту идею. В целом по России количество поддерживающих COVID-паспорта россиян выросло на 5%. Это медленные темпы, если в январе 2021 года ее поддерживали 12% респондентов, то сейчас доля сторонников COVID-паспортов увеличилась лишь до 17%. Чаще всего эту идею поддерживают лица старше 45 лет.

Фото: Максим Платонов

В Москве продлили ограничения, но разрешили сидеть на скамейках

За последние сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 205 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 264 047 человек, а выздоровевших — до 4 839 705 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 416 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 127 992 человека.



За последние сутки в России проведено более 351 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 588,3 тысячи человек.

Режим нерабочих дней в Москве отменяется с 21 июня. Но согласно указу мэра города Сергея Собянина, до 29 июня продлевается приостановление оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах, посещения детских игровых комнат, зоопарков. Городские объекты инфраструктуры все еще под запретом, но на скамейках уже можно сидеть.

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост новых случаев коронавируса в России. По ее словам, это связано с нигилизмом граждан в отношении мер защиты от инфекции. Она поручила сотрудникам региональных управлений Роспотребнадзора усилить мониторинг за ситуацией с заболеваемостью с COVID-19. Она также призвала в случае необходимости ужесточать существующие меры по борьбе с распространением вируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что России в ближайшую неделю-полторы могут начать вакцинировать беременных. Речь идет о препарате «Спутник V», разработанном центром им. Гамалеи. Мурашко обратил внимание, что среди беременных в России зарегистрировали случаи тяжелого течения коронавируса.

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через полторы недели. Препарат намерены использовать для ревакцинации привитых от COVID-19 граждан. Минздрав уже разрабатывает рекомендации для этой процедуры.

Фото: Максим Платонов

Интернет-сервисы по размещению объявлений о продаже блокируют предложения о продаже документов о вакцинации от коронавируса. В список запрещенных товаров входят сертификаты о вакцинации, продажи товаров и услуг для лечения, диагностики или профилактики болезни, сообщили пресс-службе сайтов «Авито» и «Юла».

В московских ресторанах могут появиться зоны для клиентов, которые сделали прививку от COVID-19. Подобный опыт есть в заведениях общепита Израиля.

На данный момент проводятся переговоры с ресторанами и фудкортами, которые могли бы поучаствовать в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон.



На данный момент проводятся переговоры с ресторанами и фудкортами, которые могли бы поучаствовать в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон. Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» анонсировали препарат против индийского штамма. Соответствующая информация появилась на странице вакцины в Twitter.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что регионы при необходимости должны организовать обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. Ряд регионов уже приступил к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от коронавируса. Среди них Москва, Подмосковье, Кузбасс и Сахалин.

Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет. По его словам, главы регионов используют полномочия, чтобы ввести обязательную вакцинацию для сотрудников при нестабильном распространении COVID-19.



В Подмосковье не допустят к работе непривившихся водителей автобусов и такси. В регионе составят списки водителей, где будут указаны дата и место вакцинации, и каждый водитель должен подтвердить, где и когда он вакцинируется до 30 июня. Внесение данных и сроки процедур будут контролировать в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ) вместе с агрегаторами такси.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу. На заседании президиума координационного совета правительства РФ по коронавирусу он заявил, что в российской столице обнаружены новые штаммы.

Фото mos.ru

Власти Башкирии усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса. С понедельника, 21 июня, многие учреждения культуры, спорта и другие объекты жители республики смогут посетить, только показав справку о вакцинации от СOVID-19 или документ с результатами анализа на коронавирус. Также в Башкирии для пациентов с коронавирусом дополнительно открывают 250 коек.

У 77% пожилых людей, которые привились «ЭпиВакКороной», выявили антитела. В рамках уже исследований на добровольцах старше 60 лет. У 23% остается третья линия защиты — клеточный иммунитет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша госпитализирован с COVID-19. У себя в Инстаграм он сообщил, что болезнь проходит в легкой форме, всё благодаря тому, что своевременно сделал прививку.

Минобороны начало разработку препарата против коронавируса в виде жвачки. Над созданием лекарства работает 48-й Центральный научно-исследовательский институт ведомства. В Минобороны считают, что «совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект».

Три миллиарда долларов на противовирусный препарат

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 177 438 001 человек, 3 842 377 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 508 905). На второй строчке — Индия (29 762 793), на третьей — Бразилия (17 702 630), на четвертой — Франция (5 811 461), на пятой — Турция (5 354 153). Россия занимает шестое место (5 203 117, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (600 934). За ними следуют Бразилия (496 004), Индия (383 490), Мексика (230 792), Перу (189 757) и Великобритания (128 209).