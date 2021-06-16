Байден сообщил, что Россия и США работают над крупным соглашением в сфере контроля над вооружениями

На пресс-конференции в Женеве президент США Джо Байден рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере контроля над вооружениями: государства договорились работать над заключением крупного соглашения в этой области, передает ТАСС.

Американский лидер в ходе своего выступления рассказал, что на сегодняшней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заверил его, что повестка США не против России. Он убежден, что Путин не хочет новой холодной войны. По мнению Байдена, на сегодняшний день обозначились подлинные перспективы для улучшения российско-американских отношений.



Фото: kremlin.ru

Напомним, сегодня Путин и Байден провели переговоры в расширенном составе. Они закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Путин и Байден также провели встречу в узком составе. Она продлились почти 2 часа.

О том, как оценили итоги саммита в Женеве российский и американский президенты, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина