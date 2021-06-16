Байден: о том, договорились ли мы с Путиным о чем-то или нет, узнаем через 6—12 месяцев

Президент США Джо Байден считает, что судить о том, договорились ли они с российским лидером Владимиром Путиным о чем-то или нет, можно будет лишь через 6—12 месяцев, передает ТАСС. Он отметил, что угроз на встрече не было.

Он убежден, что президент России не хочет новой холодной войны. По мнению Байдена, на сегодняшний день обозначились подлинные перспективы для улучшения российско-американских отношений, у стран теперь есть четкая база для работы и выстраивания коммуникации.

Напомним, сегодня Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Фото: kremlin.ru

Сегодня Путин и Байден провели переговоры в расширенном составе. Они закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Президенты также провели встречу в узком составе. Она продлились почти 2 часа.

Путин уже провел свою пресс-конференцию.

Татьяна Демина