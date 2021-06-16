Байден: я заявил Путину, что повестка США не против России

В Женеве началась пресс-конференция президента США Джо Байдена. Он рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным он заверил его, что американская повестка не против России.

По словам Байдена, на переговорах с Путиным он выступил с предложением, что критическая инфраструктура не должна подвергаться кибератакам. Россия и США договорились, что эксперты проработают вопрос о том, какие цели недопустимы для кибератак, добавил он.

Сегодня Путин и Байден провели переговоры в расширенном составе. Они закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Путин и Байден также провели встречу в узком составе. Она продлились почти 2 часа.

Путин уже провел свою пресс-конференцию.

Татьяна Демина