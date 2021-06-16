Байден заявил, что США заинтересованы в экономическом процветании России

Президент США Джо Байден заявил, что экономическое процветание России входит в интересы американской стороны, до тех пор, пока та соблюдает международные нормы, передает «РИА Новости».

Американский лидер обратил внимание, что у него отсутствуют проблемы с тем, чтобы вести торговлю с Россией, но она должна придерживаться норм международного права.

На пресс-конференции Байден также упомянул, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным он заявил, что американская повестка не против России. Он считает, что судить о том, договорились ли они с президентом РФ о чем-то или нет, можно будет лишь через 6-12 месяцев.



Сегодня Путин и Байден провели переговоры в расширенном составе. Они закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Путин и Байден также провели встречу в узком составе. Она продлились почти 2 часа.

Фото: kremlin.ru

Лидеры двух стран приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Татьяна Демина