Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

В ближайшее время Россия и США намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным, говорится в документе.

Это единственный документ, принятый по итогам саммита, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Татьяна Демина