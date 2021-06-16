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Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности

19:19, 16.06.2021
Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности
Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

В ближайшее время Россия и США намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным, говорится в документе.

Это единственный документ, принятый по итогам саммита, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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