Путин: ФБК* публично призывал к беспорядкам и другим нарушениям

Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве прокомментировал признание Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. По его словам, ФБК* публично призывал к беспорядкам и другим нарушениям.

Напомним, Мосгорсуд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* (ФБК* и ФЗПГ*), а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Их деятельность запрещена на территории России.



На пресс-конференции Путин также заявил, что американские власти поддерживают политические российские организации, цель которых состоит в сдерживании России. Он также обратил внимание, что оппозиционер Алексей Навальный, возвращаясь в страну, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. По словам Путин, тот понимал, что нарушает закон и делал это сознательно.



*экстремистские организации, запрещенные в России. ФБК и ФЗПГ признаны в России НКО-иноагентами

Татьяна Демина