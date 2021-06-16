Путин заявил, что США объявили Россию противником и врагом еще в 2017 году

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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве заявил, что США объявили Россию противником и врагом еще в 2017. По его словам, американские власти поддерживают политические российские организации, цель которых состоит в сдерживании России.



Затронули на пресс-конференции и ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Путин заявил, что тот, возвращаясь в Россию, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. По его словам, Навальный понимал, что нарушает закон и делал это сознательно.

Татьяна Демина