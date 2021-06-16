Путин сообщил, что Россия и США договорились вернуть послов

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В Женеве после переговоров российского и американского лидеров проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина. Он заявил, что встреча с Джо Байденом прошла успешно и стороны договорились вернуть послов, а сроки выполнения договоренности — технический вопрос.

Российский лидер заявил, что встреча с президентом США прошла хорошо. Они обсудили стратегическую стабильности, торговые отношения, региональную и кибербезопасность.



Татьяна Демина