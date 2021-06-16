Стал известен состав сборной России по футболу на матч с финнами

Сборная России огласила свой стартовый состав на матч второго тура группового этапа Чемпионата Европы с Финляндией. В него не попал вратарь Антон Шунин, который стоял на воротах в проигранном для российской команды матче с Бельгией.

Стартовый состав: Матвей Сафонов, Далер Кузяев, Гергий Джикия, Дмитрий Баринов, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

Запасные: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Роман Евгеньев, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев, Денис Черышев, Даниил Фомин, Рифат Жемалетдинов, Денис Макаров, Максим Мухин, Александр Соболев, Антон Заболотный.

Матч состоится сегодня в 16.00 часов в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Россияне стартовали на турнире с крупного поражения от Бельгии со счетом 0:3. В этом матче травму получили Далер Кузяев и Юрий Жирков. Последний получил серьезное повреждение, которое не позволило ему продолжить выступление на Евро-2020. Все остальные игроки сборной России находятся в строю и готовы к предстоящей игре.

Алексей Нечаев