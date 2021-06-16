Сборная России сыграет с Финляндией во втором туре группы В на Евро-2020

Сегодня, 16 июня, сборная России сыграет против Финляндии в матче второго тура группы В на чемпионате Европы по футболу.

Россияне стартовали на турнире с крупного поражения от Бельгии со счетом 0:3. В этом матче травму получили Далер Кузяев и Юрий Жирков. Последний получил серьезное повреждение, которое не позволило ему продолжить выступление на Евро-2020. Все остальные игроки сборной России находятся в строю и готовы к предстоящей игре.

Финны в первом туре обыграли с минимальным счетом команду Дании (1:0). В преддверии матча с Россией главный тренер Финляндии Маркку Канерва заявил, что его подопечным будет достаточно ничьи. В случае победы финны почти наверняка гарантируют себе выход в плей-офф турнира.

Встреча между Россией и Финляндией состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Первом канале.