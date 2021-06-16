В России за сутки выявили 13 397 случаев заболевших

За последние сутки в России выявили 13 397 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 249 990 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 16 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 10 256 человек, всего выздоровевших — 4 828 500 человек. За сутки коронавирус унес жизни 396 россиян, всего от инфекции скончались 127 576 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России было выявлено 14 185 случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко