Сегодня в России выявлено 14 185 случаев коронавируса
Сегодня в России выявлено 14 185 случаев коронавируса. Количество заболевших выросло до 5 236 593, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровели за сутки 8 597 человек. Всего в России переболели 4 818 244 человека.
За сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 127 180 россиян.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что резкий рост заболеваемости в столице может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей нового коронавируса.
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