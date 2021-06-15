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Сегодня в России выявлено 14 185 случаев коронавируса

11:16, 15.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сегодня в России выявлено 14 185 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в России выявлено 14 185 случаев коронавируса. Количество заболевших выросло до 5 236 593, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели за сутки 8 597 человек. Всего в России переболели 4 818 244 человека.

За сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 127 180 россиян.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что резкий рост заболеваемости в столице может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей нового коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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