Ловчев об уходе Олича: «В ЦСКА начался бардак, как в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА. Он считает, что в армейском клубе начался бардак.

«При нехватке денег лучшим руководителем клуба в российском футболе был Евгений Гинер. При нем никогда не было никаких скандалов, он всегда поддерживал тренеров. И думаю, что решение об уходе Олича, также как и об уходе Гончаренко, принимал не Гинер.

Как только у руководства клуба появляются люди с большими деньгами, как из «Лукойла» или ВТБ, принимаются такие скоропалительные решения, частые смены тренеров. Уход Олича и назначение Березуцкого выглядит спонтанным решением. В этом плане нынешнее руководство ЦСКА стало похоже на руководителей «Спартака», начался какой-то бардак. Поэтому я думаю, что это не решение Гинера, он никогда не делал опрометчивых ходов», — считает Ловчев.

Фото: pfc-cska.com

Напомним, накануне ЦСКА объявил о расставании с главным тренером Ивицей Оличем. Хорватский специалист возглавлял армейский клуб с марта 2021 года, когда заменил на этом посту Виктора Гончаренко. Всего под руководством Олича команда провела 9 матчей. За это время ЦСКА набрал 13 очков, забил и пропустил по 13 голов.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий. Вместе с Оличем команду покинули все его хорватские помощники.