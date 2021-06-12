Дания проиграла Финляндии в матче Евро-2020 по футболу
Сборная Финляндии обыграла Данию (1:0) в матче первого тура группы А на чемпионате Европы — 2020 по футболу.
Единственный мяч был забит финнами на 59-й минуте встречи. Форвард сборной Финляндии Похьянпало воспользовался грубой ошибкой вратаря соперника и отправил мяч в сетку ударом головы.
В середине второго тайма датчане не смогли забить пенальти. С 11-метровой отметки промахнулся Пьер-Эмиль Хейбьерг.
Напомним, встреча была прервана в конце первого тайма из-за критической медицинской ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном.СпортФутбол
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