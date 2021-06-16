Fitch повысило прогноз инфляции в России на конец 2021 года до 5,1%

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз инфляции в России на конец 2021 года до 5,1%, пишет ТАСС. По подсчетам экспертов, в мае ее уровень увеличился до 6%.

Эксперты Fitch ожидают, что в конце следующего года уровень инфляции в России сократится до 4,2%, а на конец 2023 года достигнет целевого показателя в 4%. Процентные ставки по прогнозу аналитиков снизятся до 5,5%.

Fitch также повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год с 3,3 до 3,7%. Это связано с увеличением добычи нефти и восстановлением в стране потребления. По подсчетам аналитиков агентства, во втором полугодии этого года рост российского ВВП ускорится до 5,5%.

Отметим, что в Центральном банке РФ считают, что инфляция вернется к показателю в 4% во второй половине следующего года. В регуляторе также допустили, что в этом году могут возникнуть новые пики годовой инфляции: «исключать ничего нельзя, потому что сейчас повышенное инфляционное давление».

Татьяна Демина