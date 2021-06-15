Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году до 3,7% в связи с увеличением добычи нефти

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год с 3,3 до 3,7%. Это связано с увеличением добычи нефти и восстановлением в стране потребления.

Обновленный прогноз основывается на том, что в перспективе власти России не будут вводить новые ковидные ограничения для бизнеса, продолжат вакцинацию населения, уровень которой на сегодняшний день оценивается в 22 дозы на сто человек, и на усиление внешнего спроса на отечественные товары.

По подсчетам аналитиков Fitch, во втором полугодии этого года рост российского ВВП ускорится до 5,5%. При этом агентство сохранило прогноз роста ВВП в следующем году на 2,7% и на 2% в 2023 году, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году аналитики Fitch заявили, что к докарантинному уровню ВВП России вернется лишь к началу 2022 года.



Татьяна Демина