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Эколог объяснил превышение ПДК фенола на двух станциях в Челнах

11:21, 15.06.2021
Эколог объяснил превышение ПДК фенола на двух станциях в Челнах
Фото: wikimedia.org

В Челнах превышение фенола в воздухе не долгосрочное, а разовое, и может быть вызвано несколькими факторами, характерными для городской среды, рассказал старший специалист Прикамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Рустам Гараев.

Фенол выделяется во время укладки асфальта и утепления фасадов домов, от транспорта. Еще фенол выделяется от бытовой техники, отделочных материалов и мебели. При сильном ветре в редких случаях фенол может принести в Челны из Нижнекамска. Еще на превышение ПДК в воздухе может повлиять погода — жара или безветрие, сообщил Гараев.

Рост концентрации фенола в воздухе летом отмечается чаще, чем весной или осенью, а зимой — редко. Именно летом проводятся основные виды ремонтных работ, сообщают «Челнинские известия».

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах с 9 по 10 июня две городские станции зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе. Так, на станции ДК «КАМАЗ» приборы зафиксировали концентрацию вредного вещества в воздухе на уровне 0,014 мг/м3 , на станции на проспекте Яшьлек превышение фенола зафиксировано на уровне 0,017 мг/м3. Допустимая концентрация фенола в воздухе — 0,01 мг/м3.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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