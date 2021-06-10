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На двух станциях в Челнах зафиксировали превышение ПДК фенола в воздухе

19:18, 10.06.2021
На двух станциях в Челнах зафиксировали превышение ПДК фенола в воздухе
Фото: wikimedia.org

В Набережных Челнах две городские станции зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе. Такие данные указаны на сайте Гидрометцентра РТ.

Фото: скриншот

Так, на станции ДК «КАМАЗ» приборы зафиксировали концентрацию вредного вещества в воздухе на уровне 0,014 мг/м3 , на станции на проспекте Яшьлек превышение фенола зафиксировано на уровне 0,017 мг/м3.

Допустимая концентрация фенола в воздухе — 0,01 мг/м3.

Фото: скриншот

Данные представлены за период наблюдений с 13.00 9 июня по 07.00 10 июня.

В конце мая две станции в Челнах также зафиксировали повышенный уровень фенола. Превышение зарегистрировали ПНЗ №1 (стадион «Строитель») и станция №3, расположенная на улице Хади Такташа.

    ОбществоИнфраструктура Татарстан
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