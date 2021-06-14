В РКЦ Татарстана в день трагедии в казанской гимназии №175 пришли больше тысячи человек

В Республиканский центр крови Татарстана в день трагедии в казанской гимназии №175 обратились более тысячи человек. Об этом рассказал главный врач медучреждения Рамиль Тураев.

Мобильный пункт приема донорской крови, который поставили во дворе центра, работал до последнего человека. На второй и третий день после трагедии люди продолжали идти. В центре крови принимали их, несмотря на то, что компонентов крови было достаточно: они будут использованы и потом, в течение года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тураев отметил, что во время подобных трагедий резко возрастает потребность в донорской крови. Врачи переливают предварительно обследованные компоненты крови, которые намного эффективнее и безопаснее для пациента. Но для этого нужно, чтобы запасы крови были всегда, то есть чтобы доноры сдавали кровь заранее, а не в критические ситуации.

— Это говорит о том, что не бывает чужой беды. Каждый человек готов прийти на помощь, и это дорогого стоит. Горе объединяет людей, — приводятся слова главврача РКЦ на сайте мэрии Казани.

В день трагедии «Реальное время» показало, как много казанцев откликнулись на чужую беду и приехали в ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ», чтобы стать донорами.

В отделении переливания крови ДРКБ в первые часы после нападения на школу также было не протолкнуться. Более 120 человек стали донорами крови для пострадавших.

Татьяна Леухина