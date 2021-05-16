Более 120 человек, которые сдали кровь в ДРКБ, стали донорами для пострадавших при нападении на школу Казани

Более 120 человек стали донорами крови для пострадавших при нападении на казанскую гимназию. В первые часы после трагедии в отделении переливания крови ДРКБ было не протолкнуться, казанцы ринулись в больницу.

— Более 120 человек стали донорами, 11 мая — 104 человека, 12-го — 22. Желающих было очень много. Огромное спасибо и коллегам, действовали слаженной командой, понимали друг друга без слов, — рассказала заведующая отделением ОПК Светлана Хлебникова.

Для того, чтобы оперативно оформлять пришедших сдать кровь и максимально быстро отвечать на звонки, к работе привлекли медсестер, девушек из регистратур, из столов справок.

Казанцы приходили и вечером, интересовались на посту охраны или в регистратуре «приёмки» нужна ли кровь. В тот день в отделении не было ни толкучек, ни споров, говорится на странице ДРКБ в Instagram.

В РКБ ранее рассказали, как спасали пострадавших при стрельбе в гимназии №175.

В день трагедии «Реальное время» показало, как много казанцев откликнулись на чужую беду и приехали в ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ», чтобы стать донорами.

