Эксперт предположил, что лидеру сборной Дании Эриксену придется завершить карьеру

Лидер сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, вероятно, завершит игровую карьеру. Такое предположение высказал профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, работающий в Футбольной ассоциации Англии (ФАА).

«Очевидно, что-то пошло не так. Врачам удалось его спасти, но вопрос в том, что произошло? Как это могло случиться? Вплоть до 2019 года у Кристиана были хорошие тесты, тогда как можно объяснить остановку сердца?

Я рад, что он в сознании и в стабильном состоянии, перспективы очень хорошие. Не знаю, будет ли он еще когда-либо играть в футбол. Без преувеличения могу сказать, что вчера он умер. На несколько минут, но умер. Позволят ли ему медицинские службы умереть снова? Ответ — нет.

То, что он выжил, хорошая новость, но плохая заключается в том, что он подходит к концу своей карьеры. В Великобритании ему бы не позволили играть. Мы очень строги в этом плане», — цитирует Шарму Mirror.

Фото: vk.com/euro2020

Напомним, накануне в конце первого тайма матча между Данией и Финляндией на Евро-2020 лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. Медицинским работникам пришлось экстренно на поле делать непрямой массаж сердца. Спустя десять минут Эриксен был отправлен на машине скорой помощи в реанимацию.

Встреча была прервана на некоторое время и возобновлена лишь через час. После возобновления Дания пропустила гол от финнов и уступила со счетом 0:1, по ходу встречи не реализовав пенальти.

Сам Эриксен пришел в сознание еще до ухода с поля. В больнице его состояние было стабилизировано.