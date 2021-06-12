Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в себя
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, которому стало плохо во время матча с Финляндией, пришел в себя. Игру приостановили.
Эриксен потерял сознание на 43-й минуте. Это случилось не в результате столкновения.
Футболист был без сознания более 10 минут. Врачи запускали его сердце прямо на газоне. По последним данным, Эриксена госпитализировали.
По данным УЕФА, состояние футболиста стабилизировалось.
Матч официально прерван, но диктор призвал болельщиков оставаться на местах.СпортФутбол
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