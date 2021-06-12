Лидер сборной Дании по футболу Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией

В матче между сборными Дании и Финляндии в рамках первого тура группы А на чемпионате Европы — 2020 по футболу на поле случилась экстренная ситуация.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в самом конце первого тайма. Футболист упал на поле не в игровом моменте и без никаких столкновений. На повторе видно, что игрок начал заваливаться на газон за несколько секунд до ввода мяча в игру из аута.

Медикам пришлось делать непрямой массаж сердца для реанимации Эриксена. После продолжительной паузы футболиста унесли с поля, прикрытого со всех сторон ширмами.

Возможно, игра не будет доиграна сегодня. Команды и судьи досрочно ушли в раздевалку. Диктор стадиона призвал болельщиков оставаться на местах до окончательного решения о продолжении встречи.