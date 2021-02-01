ДУМ РФ издаст фетву по поводу прививок, если в них обнаружатся вещества, запрещенные исламом

Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам можно будет прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе обнаружатся компоненты, которые нельзя употреблять верующим. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он уточнил, что говорить о дозволенности или запретности вакцин можно только после изучения составов препаратов и их альтернатив.

Аляутдинов заметил, что если вакцина будет содержать запрещенные компоненты, то их применение недопустимо. Но исключением будут лишь те ситуации, когда есть прямая угроза жизни и здоровью человека, а альтернативы нет.

Сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала просьбу Духовного управления мусульман Татарстана раскрыть состав российских вакцин от коронавируса для проверки на халяльность. Она заметила, что это первый подобный запрос на ее памяти.

Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения.

Татьяна Леухина